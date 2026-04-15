Dimore storiche d’inCANTO il festival musicale nelle ville

Da udinetoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ripartono con rinnovato entusiasmo gli appuntamenti della terza edizione del progetto culturale “Dimore storiche d’inCANTO”, ideato dal “Gruppo Polifonico Claudio Monteverdi di Ruda”. I concerti che si terranno rispettivamente venerdì 17 aprile alle 19.30, presso il Castello di Spessa a Capriva.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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