Dimore storiche d’inCANTO il festival musicale nelle ville
Ripartono con rinnovato entusiasmo gli appuntamenti della terza edizione del progetto culturale “Dimore storiche d’inCANTO”, ideato dal “Gruppo Polifonico Claudio Monteverdi di Ruda”. I concerti che si terranno rispettivamente venerdì 17 aprile alle 19.30, presso il Castello di Spessa a Capriva.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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