Ville venete e dimore storiche | il secolare fascino di Villa Roberti a Brugine con aperitivo finale

Venerdì 1 maggio 2026, a Brugine, si svolgerà un evento presso Villa Roberti, una dimora storica che rappresenta un esempio significativo delle ville venete. La villa, che testimonia il ruolo delle strutture storiche nella storia rurale e territoriale della provincia di Padova, sarà il luogo di un'occasione speciale con un aperitivo finale, coinvolgendo i partecipanti in un momento di socializzazione e scoperta delle sue caratteristiche architettoniche.

Venerdì 1 Maggio 2026. Villa Roberti a Brugine è la straordinaria testimonianza di come le ville venete furono fondamentali nello sviluppo dei rapporti rurali e territoriali nel padovano. Ancora oggi gli ambienti interni ed esterni si preservano pressoché integri e contribuiscono a raccontare.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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