A pochi mesi dalle elezioni amministrative di maggio, Dario Rollo ha annunciato la propria candidatura a sindaco di Cascina. Insieme a questa, sono stati presentati anche i candidati e il programma della coalizione che sostiene la sua corsa elettorale. Rollo ha descritto i propri collaboratori come persone serie, competenti e responsabili, sottolineando l’impegno nel portare avanti i progetti della lista.

CASCINA – n vista delle elezioni amministrative che si terranno il 24 e 25 maggio 2026, Dario Rollo ha ufficializzato la propria candidatura a sindaco di Cascina. Sostenuto da una coalizione che punta sulla competenza e su un progetto radicato nell’ascolto del territorio, Rollo propone un programma focalizzato sul rilancio della città attraverso un approccio che definisce “serio, competente e responsabile “. Tra i punti cardine della sua proposta politica figurano la riduzione della pressione fiscale locale, il potenziamento della sicurezza e la realizzazione di infrastrutture strategiche, come un parco urbano lungo l’Arno e hub dedicati al talento giovanile e all’artigianato.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Elezioni a Cascina, Dario Rollo presenta candidati e programma: “Seri, competenti e responsabili”

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