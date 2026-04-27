Elezioni Cascina 2026 | i candidati della lista ' Casa Riformista'

Alle elezioni comunali di Cascina del 24 e 25 maggio, la lista 'Casa Riformista' presenta i propri candidati. La lista sostiene il sindaco di centrosinistra uscente Michelangelo Betti, che si presenta per un nuovo mandato. La competizione vede in campo altre quattro liste, tutte con i propri rappresentanti. La campagna elettorale si concentra sulle proposte e sui nomi dei candidati, senza ancora aver delineato dettagli sulle alleanze o sui programmi specifici.

Alle prossime elezioni amministrative di Cascina del 24 e 25 maggio, 'Casa Riformista' è una delle 5 liste che sostengono il sindaco di centrosinistra uscente Michelangelo Betti."Siamo un progetto in piena fase di costruzione - si legge sul sito della lista - un contenitore aperto che unisce.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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