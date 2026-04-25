Elezioni comunali 32 i candidati a sostegno di Battaglia | ecco i nomi della lista Avanti Casa Riformista

Ieri è stata presentata ufficialmente la lista AvantiCasa Riformista in vista delle prossime elezioni comunali. La segretaria del Partito Repubblicano ha annunciato che la lista sostiene il candidato Battaglia e conta 32 candidati. La formazione politica è composta da rappresentanti di Pri, Italia Viva e Psi, che hanno collaborato alla creazione del progetto. La presentazione si è svolta alla presenza di alcuni rappresentanti dei partiti coinvolti.

La segretaria del Partito Repubblicano, Gabriella Andriani ha presentato ieri la lista AvantiCasa Riformista: un progetto condiviso tra Pri, Italia Viva, Psi. Sono 32 i candidati a sostegno di Mimmo Battaglia: 19 donne, giovani e tre consiglieri comunali, Filippo Quartuccio, Santo Bongani di.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Elezioni comunali. Portico in Comune presenta la lista a sostegno di Cristillo | I NOMIÈ stata ufficialmente depositata la lista “Portico in Comune”, insieme al simbolo che accompagnerà il percorso verso le prossime elezioni... Elezioni comunali: ecco "Salerno Democratica", la terza lista a sostegno di Lanocita SindacoNasce “Salerno Democratica”, la terza lista a sostegno del candidato sindaco Franco Massimo Lanocita. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Centrosinistra, i 32 candidati di Avanti Casa Riformista a sostegno di Battaglia · ilreggino.it; Comunali Reggio, Casa Riformista presenta la i candidati: ‘Puntiamo ad essere la 2ª lista del csx’; Elezioni comunali, Zambrano contro Forza Italia: La credibilità, questa sconosciuta. Il nostro progetto va avanti; Campo Largo: 32 candidati di Casa Riformista per Avellino. I 21 candidati di Casa Riformista a sostegno di Ceccarelli, capolista Giovanni GrassoCon il presidente dell'Ordine degli Infermieri al numero 1 sull'onda del risultato ottenuto alle Regionali per Giani ... corrierediarezzo.it Italia Viva – Casa Riformista presenta i suoi candidati alle regionaliArezzo, 9 ottobre 2025 – Italia Viva – Casa Riformista presenta i suoi candidati alle regionali: Equilibrio, concretezza e ascolto per una Toscana che guarda al futuro Nel corso di un incontro ... lanazione.it Aldo Torchiaro: “Ignoti entrati in casa mia. Vado avanti, non ho paura” (Adnkronos) - Nella notte tra il 10 e l’11 aprile 2026, ignoti si sono introdotti nell’abitazione romana del giornalista del Riformista Aldo Torchiaro, forzando gli infissi in acciaio anti effrazione - facebook.com facebook