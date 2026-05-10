Oggi la Casa dell’Accoglienza Enzo Jannacci a Milano invita il pubblico a partecipare a un pomeriggio di festa. L’evento prevede esibizioni musicali e una mostra fotografica aperta a tutti. La struttura situata in viale Ortles accoglierà i visitatori con attività dedicate alla musica e alle immagini, offrendo un’occasione per scoprire le iniziative della casa. La giornata si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti.

Oggi la Casa dell’Accoglienza Enzo Jannacci del Comune di Milano in viale Ortles aprirà le porte alla città per un pomeriggio di festa, tra appuntamenti musicali e un’imperdibile mostra fotografica. Alle ore 16, alla presenza dell’assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé, si terrà l’inaugurazione della seconda tranche di ritratti che Guido Harari ha donato alla struttura che accoglie i senza fissa dimora e che andranno a far parte della mostra fotografica permanente “Eccomi! Guido Harari per Casa Jannacci“. Le quindici foto che verranno svelate, e che si aggiungono alle tredici già presenti, sono state scattate nel corso di una serie di incontri che l’artista ha avuto con gli ospiti della Casa, concentrandosi non solo sui loro volti, ma soprattutto sulla loro vita e le loro attività in viale Ortles.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Casa Jannacci. Festa in musica aperta a tutti

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