Carta Docente anche ai supplenti | il Tribunale di Lucca condanna il Ministero

Il 4 maggio 2026, il Tribunale di Lucca ha emesso una sentenza riguardante la possibilità di accedere alla Carta Docente anche da parte di insegnanti supplenti. La decisione si riferisce a un caso di un docente precario che aveva richiesto il beneficio e si era rivolto al giudice per ottenere il riconoscimento del suo diritto. La sentenza stabilisce che anche i supplenti possono usufruire della Carta Docente, condannando il Ministero a riconoscere questa possibilità.

Il 4 maggio 2026, il Tribunale di Lucca ha depositato una sentenza che riguarda un diritto che molti insegnanti precari italiani non sapevano di avere, o che non riuscivano a ottenere. La giudice Flavia Ferretti ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a riconoscere la Carta.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Carta del docente, va anche ai supplenti brevi e termporanei: la sentenza. Cosa accadrà adesso?La Corte d’Appello di Brescia, Sezione Lavoro, con una sentenza depositata il 5 febbraio 2026, ha riconosciuto il diritto alla Carta del docente... Carta del docente, va anche ai supplenti brevi e temporanei: la sentenza. Cosa accadrà adesso?La Corte d’Appello di Brescia, Sezione Lavoro, con una sentenza depositata il 5 febbraio 2026, ha riconosciuto il diritto alla Carta del docente... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Carta Docente, quando arriva? Incontro con i sindacati il 5 marzo, ecco cosa verrà reso noto; Carta del docente, il calvario degli insegnanti precari: per gli arretrati ora servono due tribunali; Carta del Docente 2026: sì a viaggi formativi con corsi di lingua all’estero. Scopri le proposte di Giocamondo Study; Carta Docente 2026, quando scadrà? Arriva la conferma. Carta del Docente 2026: sì a viaggi formativi con corsi di lingua all’estero. Scopri le proposte di Giocamondo StudyLa Carta del Docente 2025/2026 consente agli insegnanti di investire nella propria formazione. Tra le possibilità di utilizzo rientrano anche i corsi di lingua all’estero, un’opportunità per migliorar ... orizzontescuola.it Carta Docente 2026 sospesa per un giorno: ecco quando e perché, l’avvisoLa Carta Docente, attesa da migliaia di insegnanti e rimasta inutilizzabile dallo scorso 31 agosto, da quest’anno di 383 euro, è stata finalmente attivata lo scorso 9 marzo. Attraverso un avviso inser ... tecnicadellascuola.it Molti insegnanti usano la Carta del Docente per un obiettivo molto concreto: migliorare il proprio inglese. Con International House Milano | San Donato puoi scegliere corsi General English per rafforzare speaking, comprensione, lessico e sicurezza nell’uso d - facebook.com facebook