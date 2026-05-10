Carrick quasi offeso dalla domanda dopo il pareggio del Manchester United

Dopo lo 0-0 contro il Sunderland allo Stadium of the Light, Michael Carrick ha reagito in modo particolare a una domanda sullo stato del Manchester United. L’ex centrocampista, nel corso di un’intervista, ha dichiarato di essere stato “quasi offeso” dalla domanda riguardante la posizione della squadra in campionato. La discussione si è concentrata sulla percezione del momento del club e sulla sua performance recente.

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2026-05-09 20:56:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Michael Carrick è stato “quasi offeso” dalla domanda se il Manchester United fosse sulla spiaggia dopo lo 0-0 contro il Sunderland allo Stadium of the Light. Dopo essersi assicurata la qualificazione alla Champions League la scorsa settimana con una vittoria per 3-2 sul Liverpool, una squadra dello United con cinque cambi rispetto a quella partita è stata la seconda migliore per gran parte dell’incontro con i Black Cats. Lo United ha avuto un solo tiro in porta nella gara, che è arrivato solo al 93? quando Matheus Cunha ha costretto in azione Robin Roefs, altrimenti tranquillo.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Carrick “quasi offeso” dalla domanda dopo il pareggio del Manchester United ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Michael Carrick and Arne Slot react following Manchester United 3-2 Liverpool Notizie correlate Leggi anche: Carrick e Fernandes si arrabbiano alla chiamata di rigore dopo che il Manchester United ha perso punti Posizione del Manchester United su Carrick riportata da Fabrizio RomanoFa notizia quanto riportato poco fa sul web: Il Manchester United continua a sostenere Michael Carrick nonostante una deludente sconfitta contro il...