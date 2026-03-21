Carrick e Fernandes si sono infuriati dopo la decisione di concedere un rigore al Manchester United, che ha portato alla perdita di punti. La scena si è svolta subito dopo la chiamata arbitrale, con i due giocatori visibilmente contrariati per la decisione presa. L'episodio si è verificato nel corso della partita e ha suscitato molte reazioni tra i tifosi e gli altri giocatori in campo.

2026-03-21 00:58:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Michael Carrick ha fatto una figura frustrata dopo che il Manchester United è stato costretto al pareggio a Bournemouth, insistendo che alla sua squadra fosse stato negato quello che avrebbe dovuto essere un secondo rigore vincente in una partita che è rapidamente precipitata nel caos. Lo United ha gridato forte per un calcio di rigore respinto in quella che Carrick credeva fosse una situazione identica a quella già assegnata in precedenza nella partita. “Una grande opportunità per andare avanti 2-0 e otteniamo un rigore e non l’altro”, ha detto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Carrick e Fernandes si arrabbiano alla chiamata di rigore dopo che il Manchester United ha perso punti

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