Carrarese Partita decisa dagli episodi Calabro abbraccia i sostenitori azzurri

Venerdì sera a Chiavari, la Carrarese ha subito una sconfitta che, secondo il tecnico Antonio Calabro, è stata determinata dagli episodi che si sono verificati durante il match. Dopo il fischio finale, Calabro si è rivolto ai sostenitori azzurri, cercando di spiegare le ragioni di una prestazione che, a suo avviso, non ha portato i risultati sperati. La partita si è conclusa con un risultato che ha lasciato alcune riflessioni sulla gestione degli eventi in campo.

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Cosa non ha funzionato venerdì sera a Chiavari nella Carrarese? Il tecnico Antonio Calabro ha provato a spiegarlo nel dopo partita. "Loro hanno iniziato molto forte. Volevamo farlo anche noi ma soprattutto sulle seconde palle non riuscivamo ad arrivare prima. Questo ha portato l’ Entella ad avere delle occasioni pericolose. Noi pur avendo un possesso maggiore non siamo riusciti ad averne perché si chiudevano bene. Cosa non ha funzionato? Gli episodi a sfavore hanno inciso oltremodo ma abbiamo cercato il risultato pieno senza mai tirare indietro la gamba. Devo fare i complimenti ai miei perché hanno fatto una partita combattuta sino alla fine ed i complimenti all’Entella per essere riuscito a fare risultato ed a salvarsi nonostante noi ce l’avessimo messa tutta".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Carrarese "Partita decisa dagli episodi". Calabro “abbraccia“ i sostenitori azzurri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Carrarese Calabro: "Dispiace per i tre punti". Il tecnico lancia un appello ai tifosi azzurriHa cercato a fine gara Antonio Calabro di far prevalere l’orgoglio per la prova maiuscola dei suoi ragazzi senza far emergere l’arrabbiatura per le... Carrarese Parlanti ripaga la fiducia di Calabro: "Un episodio ha deciso la partita col Monza"Per sopperire all’assenza di Schiavi sabato contro il Monza mister Calabro ha fatto ricorso al giovane Gabriele Parlanti.