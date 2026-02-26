Per sopperire all’assenza di Schiavi sabato contro il Monza mister Calabro ha fatto ricorso al giovane Gabriele Parlanti. Il centrocampista genovese ha ripagato la fiducia del tecnico salentino sciorinando la miglior prestazione da quando veste la casacca della Carrarese. E’ stata la terza volta che il giovane classe 2004 è partito titolare in questo campionato che finora gli ha visto totalizzare 9 presenze. Gli era già successo col Padova e col Monza all’andata di rientrare nell’undici di partenza ma in entrambe le occasioni era stato sostituito durante l’intervallo. Stavolta Parlanti ha mostrato una maggior personalità contrastando bene e andandosi a prendere anche qualche punizione importante con l’unico neo di aver commesso il fallo che ha generato il calcio piazzato risolutivo di Hernani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Carrarese Parlanti ripaga la fiducia di Calabro: "Un episodio ha deciso la partita col Monza"

Carrarese: Calabro sfida il Monza, Serie B sempre più tosta.La Carrarese punta al Monza: Calabro, “Niente calcoli, solo la vittoria” La Carrarese si prepara ad affrontare una trasferta cruciale sul campo del...

Carrarese Calabro mette nel mirino il Monza: "Affronteremo una squadra ben attrezzata"I tre punti sono sempre un toccasana ed è stato così per la Carrarese di Antonio Calabro anche dopo il successo contro la Virtus Entella.

Argomenti discussi: Carrarese Parlanti ripaga la fiducia di Calabro: Un episodio ha deciso la partita col Monza.

Carrarese Parlanti ripaga la fiducia di Calabro: Un episodio ha deciso la partita col MonzaIl tecnico si è affidato al giovane mediano per sostituire l’infortunato Schiavi: Domenica riusciremo a fare punti a Mantova ... sport.quotidiano.net

Carrarese, Calabro: Parlanti out con il Pescara, ha avuto un problema muscolareIntervenuto in conferenza in vista della sfida sul campo del Pescara, il tecnico della Carrarese Antonio Calabro ha fatto il punto sugli infortunati: Indicativamente saranno tutti arruolabili per la ... tuttomercatoweb.com