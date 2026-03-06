Carrarese Calabro | Dispiace per i tre punti Il tecnico lancia un appello ai tifosi azzurri

Al termine della partita, l’allenatore della Carrarese Calabro ha espresso dispiacere per i tre punti mancanti, sottolineando invece la buona prestazione dei suoi giocatori. Ha inoltre rivolto un appello ai tifosi azzurri, nel tentativo di mantenere alto il supporto nonostante le delusioni. Durante la conferenza stampa, il tecnico ha evitato di commentare le decisioni arbitrali, concentrandosi sull’orgoglio per la squadra.

Ha cercato a fine gara Antonio Calabro di far prevalere l’orgoglio per la prova maiuscola dei suoi ragazzi senza far emergere l’arrabbiatura per le decisioni arbitrali. Un’operazione riuscita solo a metà. "Devo giudicare quello che ha fatto la squadra e posso dire che si è trattato di una prestazione eccezionale al cospetto di un avversario davvero forte. Il risultato è stato determinato da altre cose nelle quali noi non possiamo incidere ma devo solo fare i complimenti ai ragazzi ed a questo splendido stadio. Esorto i tifosi ad essere ancora più presenti nella prossima gara in casa. Vedo ancora dei posti vuoti e per come sta andando la squadra meriterebbe il pienone in tutte le partite. 🔗 Leggi su Lanazione.it

