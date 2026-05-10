La Carrara Bier Fest sta per tornare con un nuovo team di organizzatori che si sono assunti l’incarico di rilanciare l’evento. Dopo l’addio dei precedenti gestori, i nuovi responsabili hanno annunciato di voler mantenere la tradizione, affrontando l’aumento dei costi attraverso strategie di gestione diverse. La festa, che si svolge ogni anno, rappresenta un appuntamento rinomato per gli appassionati di birra e musica in città.

?? Punti chiave Chi sono i nuovi organizzatori pronti a salvare la festa? Come supereranno l'impennata dei costi che ha causato l'addio precedente? Perché i vecchi gestori hanno accusato Carrarafiere di mancanza di collaborazione? Quali novità presenteranno domani per invertire il calo dei visitatori??? In Breve Crisi nata a gennaio per calo consumi e costi gestione edizione 2025. Sandra Bianchi di ImmCarrarafiere ha cercato nuovi partner per salvare l'evento. Manifestazione cinqu .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carrara Bier Fest: nuovi organizzatori rilanciano la storica festa

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