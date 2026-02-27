Nicola e Veronica rilanciano la storica trattoria Capitelmozzo di Noale

La Trattoria Capitelmozzo di Noale ha riaperto lunedì 23 febbraio, dopo un mese e mezzo di lavori di ristrutturazione. La trattoria si trova in Stradone della Crosarona e torna a essere operativa sotto la gestione di Nicola e Veronica, che hanno deciso di rilanciarla dopo il periodo di chiusura. La riapertura segna il ritorno di un locale storico nel centro della città.