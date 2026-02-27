Nicola e Veronica rilanciano la storica trattoria Capitelmozzo di Noale
La Trattoria Capitelmozzo di Noale ha riaperto lunedì 23 febbraio, dopo un mese e mezzo di lavori di ristrutturazione. La trattoria si trova in Stradone della Crosarona e torna a essere operativa sotto la gestione di Nicola e Veronica, che hanno deciso di rilanciarla dopo il periodo di chiusura. La riapertura segna il ritorno di un locale storico nel centro della città.
Ha riaperto lunedì 23 febbraio, dopo un mese e mezzo di chiusura per lavori di ristrutturazione, la Trattoria Capitelmozzo di Noale in Stradone della Crosarona. Lo storico locale, aperto nel 1982, passa dalla gestione di Elio Pellizzon e Rossella Cazzador, che lo hanno guidato fino alla fine del. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
