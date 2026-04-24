Sette mecenati hanno deciso di finanziare il restauro della sala storica del Teatro Comunale di Bologna. Il progetto riguarda interventi di recupero e valorizzazione di uno degli spazi più significativi del teatro. La decisione arriva in un momento in cui si cerca di preservare e rilanciare il patrimonio culturale locale. L'intervento sarà realizzato grazie al contributo di queste sette figure di sostegno.

? Cosa sapere Sette mecenati finanziano il restauro della sala storica del Teatro Comunale di Bologna.. La riapertura del teatro e dell'area di via del Guasto è prevista per febbraio 2027.. Il sindaco Matteo Lepore e la sovrintendente Elisabetta Riva hanno avviato questo venerdì 24 aprile 2026 un sopralluogo tecnico nei pressi della Sala del Bibiena per monitorare il cantiere che trasformerà il Teatro Comunale e l’area di via del Guasto e dei Giardini del Guasto. L’ispezione si è concentrata sulle impalcature e sui ponteggi che oggi coprono le strutture decorative del teatro, dove gli operai stanno lavorando al recupero di stucchi, intonaci e pitture murali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Teatro Comunale: 7 mecenati rilanciano il restauro della sala storica

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