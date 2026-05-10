caro luca cara wwe cara ai

Pochi giorni fa, un articolo ha affrontato il tema dell’intelligenza artificiale e del suo possibile utilizzo nel mondo del wrestling. L’autore ha scritto che la WWE si sta preparando a integrare sempre più questa tecnologia nelle proprie attività, riducendo l’intervento umano, secondo alcune opinioni, in modo significativo. Il testo si concentra sulle implicazioni di questa evoluzione, senza esprimere giudizi o ipotesi su le motivazioni dietro questa scelta.

Pochi giorni fa il mio grande amico Luca Grandi ha scritto un articolo. Parlava dell’intelligenza artificiale e di come la WWE sia pronta a cominciare a lavorare sempre di più con essa, tagliando, secondi lui, qualcosa che nel mondo del Wrestling è sempre stato fondamentale: l’apporto umano. L’emozione. Ciò che deve, dopo essere andato sullo schermo, riflettersi dentro gli animi di ogni fan. A suo dire la AI questo non può farlo. Siamo sicuri, però, che il punto di vista dal quale guardare tutto ciò sia quello giusto? Siamo sicuri che forse, in fondo alla questione, il problema possa davvero essere l’AI? O stiamo solo cercando di trovare un altro motivo per andare addosso alla WWE e al mondo che cambia e gli avanza attorno? Proviamo a capirlo.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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