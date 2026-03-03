Caro acqua il caso in Commissione La gestione è troppo cara

Nella città di Castello si è svolta recentemente una Commissione dedicata al tema delle bollette dell'acqua, sollevato da un'interrogazione consiliare presentata alcuni mesi fa. Durante l'incontro, sono stati discussi i costi elevati della gestione del servizio idrico, attribuendo in gran parte l'aumento alle spese energetiche cresciute negli ultimi tempi. La riunione ha coinvolto rappresentanti istituzionali e tecnici del settore.

Il caro bollette dell’acqua? È da ricercarsi principalmente nell’aumento dei costi energetici. Dopo un’interrogazione consiliare di alcuni mesi fa, si è svolta nei giorni scorsi a Città di Castello la Commissione richiesta per affrontare il nodo critico del caro bollette in Umbria. Un incontro necessario per fare luce su costi che gravano pesantemente sulle famiglie. Il gestore, secondo quanto riferisce la consigliere Emanuela Arcaleni che aveva sollevato la questione, ha indicato l’aumento dei costi dell’energia come la causa principale del rialzo delle tariffe. Il servizio idrico integrato richiede infatti enormi quantità di energia elettrica per il pompaggio, la depurazione e la distribuzione dell’acqua. 🔗 Leggi su Lanazione.it

