Caro bollette 2025 Frosinone è la provincia laziale più cara per luce e gas

Un’analisi condotta dall’osservatorio di Facile.it sui consumi energetici del 2025 rivela che Frosinone è la provincia del Lazio con la spesa media annua più alta per luce e gas nelle utenze domestiche nel mercato libero. La ricerca si è concentrata sui costi sostenuti dalle famiglie nel corso dell’anno e ha evidenziato un primato negativo per il territorio ciociaro.

Questi i risultati di un'analisi condotta dall'osservatorio di Facile.it sui consumi energetici del 2025 Un'analisi condotta dall'osservatorio di Facile.it sui consumi energetici del 2025 certifica un primato negativo per il territorio ciociaro: Frosinone è risultata la provincia del Lazio con la spesa media annua combinata più elevata per il saldo delle utenze domestiche nel mercato libero a tariffa indicizzata. Una cosa che va avanti già da diversi anni. Scomponendo la spesa energetica sostenuta in media dai residenti della provincia di Frosinone nel corso del 2025, emerge un quadro economico particolarmente gravoso La spesa media ha raggiunto i 1. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Leggi anche: Bollette, Pordenone è la provincia friulana dove nel 2025 si è speso di più tra luce e gas Bollette luce e gas, in Lombardia oltre 2mila euro a famiglia nel 2025: i costi provincia per provinciaMilano, 2 marzo 2026 – Nel 2026 il nuovo decreto energia dovrebbe alleggerire le bollette, ma quanto hanno pagato lo scorso anno le famiglie lombarde... Contenuti utili per approfondire Caro bollette. Bollette 2025, luce più leggera a Rimini ma il gas pesa sul bilancio. Quanto pagano le famiglie riminesiGli esperti di Facile.it: Lo scenario che si sta delineando in questi giorni in seguito allo scoppio del conflitto in Iran non potrà che tradursi in un incremento del prezzo ... riminitoday.it Caro bollette, nel 2025 spesi 2.055 euro a famiglia | Le regioni dove il conto è più pesanteNel 2025, le famiglie italiane hanno speso in media 2.055 euro per le bollette di luce e gas. Sono i numeri contenuti in un report di Facile.it. tgcom24.mediaset.it