Caro-energia Arera contro i bonus fantasma | sanzioni ai gestori e rimborsi per le famiglie fragili
L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha annunciato un piano di intervento per tutelare i bonus sociali destinati alle famiglie in difficoltà. La misura prevede sanzioni per i gestori che non rispettano le norme e rimborsi per le famiglie fragili. L'obiettivo è prevenire che le offerte del mercato libero compromettano i benefici delle agevolazioni sociali.
L'Arera lancia un piano di protezione per blindare i bonus sociali ed evitare che le offerte del mercato libero ne annullino i benefici. L'obiettivo è garantire trasparenza tariffaria, sbloccare i rimborsi "congelati" e tutelare i consumatori più fragili dal rischio di distacco delle forniture. Ecco cosa c'è da sapere.🔗 Leggi su Fanpage.it
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