Caro-energia Arera contro i bonus fantasma | sanzioni ai gestori e rimborsi per le famiglie fragili

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha annunciato un piano di intervento per tutelare i bonus sociali destinati alle famiglie in difficoltà. La misura prevede sanzioni per i gestori che non rispettano le norme e rimborsi per le famiglie fragili. L'obiettivo è prevenire che le offerte del mercato libero compromettano i benefici delle agevolazioni sociali.

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