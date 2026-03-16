Il governo sta considerando un approccio diverso rispetto a un semplice taglio delle accise sulla benzina, puntando invece a bonus specifici per le famiglie più vulnerabili. La proposta prevede interventi mirati, con l’obiettivo di sostenere chi si trova in condizioni di maggiore fragilità economica. La discussione si concentra sulla possibilità di distribuire risorse in modo più selettivo, lasciando da parte misure generiche.

Roma, 16 marzo 2026 – Più che un (solo) taglio lineare delle accise, il governo sembra orientato a una strategia di protezione mirata. La fiammata dei prezzi energetici innescata dalla crisi mediorientale e dal conflitto Iran-Israele-Usa riporta al centro il dossier carburanti, ma dentro la maggioranza prende quota una linea: non uno sconto per tutti alla pompa, bensì misure selettive per famiglie fragili, autotrasporto e imprese esposte al caro-energia e ai contraccolpi sull’export. Ad anticipare questa linea è stato Adolfo Urso nell’intervista a questo giornale. Il ministro delle Imprese indica la priorità di “interventi compensativi mirati”, ricordando il costo elevatissimo del taglio generalizzato deciso nel 2022 dal governo Draghi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Caro-benzina, incognita accise mobili. L’ipotesi del governo: bonus mirati per famiglie fragili

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