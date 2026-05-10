Carlos Augusto via scambio con il Napoli | Chivu pesca il jolly
Carlos Augusto potrebbe lasciare l’Inter, con una possibile operazione di scambio con il Napoli. Secondo alcune fonti, il club partenopeo avrebbe individuato nel difensore brasiliano un possibile rinforzo e avrebbe avanzato un’offerta che coinvolgerebbe anche il ritorno di un ex giocatore del club. La trattativa, ancora in fase preliminare, potrebbe portare a un cambiamento di squadra per Carlos Augusto nei prossimi giorni.
di Bruno De Santis Carlos Augusto può andare via dall’Inter: suggestione di scambio con il Napoli, per Chivu sarebbe un grande acquisto Carlos Augusto non è più così sicuro di restare all’ Inter. E questa, già di per sé, è una notizia. Perché il brasiliano, da quando è arrivato dal Monza, ha sempre dato la sensazione di essere uno di quei giocatori utili a tutto: esterno, quinto, braccetto, persino soluzione d’emergenza nei momenti complicati. Non il titolare da copertina, ma uno che dentro una stagione lunga ci sta eccome. Il problema è che il rinnovo non decolla. I contatti ci sono stati, però la distanza resta e in viale della Liberazione nessuno vuole trascinare una situazione scomoda troppo a lungo.🔗 Leggi su Internews24.com
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