Carlos Augusto potrebbe lasciare l’Inter, con una possibile operazione di scambio con il Napoli. Secondo alcune fonti, il club partenopeo avrebbe individuato nel difensore brasiliano un possibile rinforzo e avrebbe avanzato un’offerta che coinvolgerebbe anche il ritorno di un ex giocatore del club. La trattativa, ancora in fase preliminare, potrebbe portare a un cambiamento di squadra per Carlos Augusto nei prossimi giorni.

di Bruno De Santis Carlos Augusto può andare via dall’Inter: suggestione di scambio con il Napoli, per Chivu sarebbe un grande acquisto Carlos Augusto non è più così sicuro di restare all’ Inter. E questa, già di per sé, è una notizia. Perché il brasiliano, da quando è arrivato dal Monza, ha sempre dato la sensazione di essere uno di quei giocatori utili a tutto: esterno, quinto, braccetto, persino soluzione d’emergenza nei momenti complicati. Non il titolare da copertina, ma uno che dentro una stagione lunga ci sta eccome. Il problema è che il rinnovo non decolla. I contatti ci sono stati, però la distanza resta e in viale della Liberazione nessuno vuole trascinare una situazione scomoda troppo a lungo.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Carlos Augusto via, scambio con il Napoli: Chivu pesca il jolly

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