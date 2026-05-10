Carichi di lavoro sempre più pesanti e carenza d' organico | protestano gli agenti del carcere di Lanciano
Martedì 12 maggio, gli agenti del carcere di Lanciano hanno organizzato un sit-in di protesta davanti all’ingresso della struttura. La manifestazione è stata promossa dai sindacati di polizia penitenziaria, che hanno espresso preoccupazione per i carichi di lavoro crescenti e la mancanza di personale. La protesta si è svolta in modo pacifico e ha coinvolto i rappresentanti sindacali e alcuni operatori della struttura.
Sit in di protesta dei sindacati di polizia penitenziaria, martedì (12 maggio), nell'area antistante il carcere di Lanciano. La manifestazione, in programma dalle 9.30 alle 13, è organizzata da Sappe, Sinappe, Uilfp P.P., Uspp e Cgil Fp, con l'obiettivo di “denunciare pubblicamente una situazione.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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