Carichi di lavoro sempre più pesanti e carenza d' organico | protestano gli agenti del carcere di Lanciano

Martedì 12 maggio, gli agenti del carcere di Lanciano hanno organizzato un sit-in di protesta davanti all’ingresso della struttura. La manifestazione è stata promossa dai sindacati di polizia penitenziaria, che hanno espresso preoccupazione per i carichi di lavoro crescenti e la mancanza di personale. La protesta si è svolta in modo pacifico e ha coinvolto i rappresentanti sindacali e alcuni operatori della struttura.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui