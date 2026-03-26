Carichi di lavoro disorganizzazione e poca comunicazione interna | agenti di Polizia Locale sotto stress

Un’indagine condotta sul “Benessere organizzativo 2025” del Corpo di Polizia Locale di Piacenza ha evidenziato che gli agenti si trovano ad affrontare elevati carichi di lavoro, problemi di disorganizzazione e una comunicazione interna poco efficace. I risultati mostrano come queste criticità influenzino il loro stato di stress e le condizioni di lavoro quotidiane.

Dall’indagine sul benessere organizzativo degli agenti del Comune di Piacenza emergono diverse criticità. Il 27% dei parametri non è soddisfacente. L’esperto: «Servono degli interventi correttivi» Come se la passano gli agenti di Polizia Locale di Piacenza? Non proprio benissimo, a giudicare dai risultati emersi dall’indagine sul “Benessere organizzativo 2025” del Corpo a disposizione del Comune. Sul luogo di lavoro molti di loro segnalano problemi per quanto riguarda carichi di lavoro, equità nei ruoli, comunicazione interna, sistemi di valutazione e rapporto con il comandante e i vertici. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Carichi di lavoro, disorganizzazione e poca comunicazione interna: agenti di Polizia Locale sotto stress Articoli correlati I lavoratori Unicoop scioperano: "Stress e carichi di lavoro pesanti"Quasi il 90% dei dipendenti della Unicoop Firenze di Tavarnelle ha incrociato le braccia ieri, per tutto il giorno, per manifestare contro un... Fiumicino, Di Genesio Pagliuca: “Polizia locale sotto organico: assumere gli agenti o prorogare i contratti”Fiumicino, 9 marzo 2026 – “Dal 1° marzo la nostra polizia locale opera con un organico ulteriormente ridotto a causa della scadenza dei contratti... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Carichi di lavoro disorganizzazione e... Temi più discussi: Detenzione oltre i termini, confermata la sanzione al magistrato inadempiente; Centri per l'Impiego in Campania, l'accusa della Cgil: La giunta Fico fa passi indietro sul welfare; Sanità in Liguria, anche i dirigenti medici in stato di agitazione: Disorganizzazione e incertezza; Centri per l’Impiego, scontro Regione-Sindacati: la FP CGIL denuncia il caos gestionale. Centri per l’Impiego in Campania, l’accusa della Cgil: La giunta Fico fa passi indietro sul welfareLa denuncia del sindacato Fp Cgil sui centri per l'impiego in Campania: Disorganizzazione, carichi di lavoro insostenibili e ritardi sugli adempimenti ... fanpage.it Centri per l’Impiego: FP CGIL accusa Regione Campania di disorganizzazione e ritardi contrattualiPreoccupano anche le strutture: sedi chiuse da oltre un anno e ambienti insicuri o insalubri. Sul fronte contrattuale, il sindacato reclama l’attuazione ... napolivillage.com L’Europa perde carichi di GNL verso l’Asia mentre la guerra in Medio Oriente colpisce gli impianti qatarioti e alza i prezzi. Italia, Polonia e Belgio corrono a cercare forniture alternative in un mercato molto competitivo. #EuropeNews https://l.euronews.com/ - facebook.com facebook Sono stati giorni intensi, carichi di emozioni e significato, quelli trascorsi a #Cormano per la Settimana della #Legalità 2026. Porto con me il valore degli incontri, degli sguardi e delle domande. In particolare, la serata dedicata al ricordo di mio padre presso il T x.com