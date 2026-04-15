Lavoratori esperti ma sempre più stressati da carichi di lavoro e preoccupati da AI e tecnologia

Da newsagent.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata presentata una ricerca che analizza la condizione dei lavoratori esperti, sempre più soggetti a stress e preoccupazioni legate all’aumento dei carichi di lavoro e all’impatto della tecnologia, in particolare dell’intelligenza artificiale. Durante l’evento sono stati condivisi dati e analisi su come queste dinamiche influenzano la vita professionale, senza però entrare in dettagli sui soggetti coinvolti o sulle aziende interessate.

Si è svolta la presentazione di In People We Trust, il nuovo progetto di ricerca e divulgazione realizzato con il coordinamento scientifico dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca e Università di Parma con la collaborazione di Ipsos Doxa e promosso da Largo Consumo, volto a indagare le best practice nella valorizzazione del personale di store e i modelli organizzativi più efficaci nel settore Retail. L’iniziativa ha coinvolto circa 900 lavoratori appartenenti sia al settore Retail, grande distribuzione organizzata, retail non food e ristorazione commerciale, sia al settore non Retail, (industria, agricoltura, costruzioni, logistica,.🔗 Leggi su Newsagent.it

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