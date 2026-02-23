Modena Capitale italiana del Volontariato Stefano Zamagni in convegno per parlare di Economia Sociale

Stefano Zamagni ha partecipato a un convegno a Modena, dove ha spiegato come l’economia sociale sia strettamente collegata al volontariato. La discussione si è concentrata su come le persone possano contribuire attivamente alla comunità attraverso iniziative solidali. L’evento si è svolto nell’aula del Dipartimento di Giurisprudenza, davanti a un pubblico interessato. La serata ha visto anche l’intervento di altri esperti e la moderazione della giornalista Laura Solieri.

Mercoledì 25 febbraio alle ore 17.30 presso l'Aula Convegni del Dipartimento di Giurisprudenza a Modena (via San Geminiano 3) si terrà il convegno aperto alla cittadinanza, moderato dalla giornalista Laura Solieri, dal titolo "Economia Sociale e Volontariato: una stessa origine, un impegno condiviso", all'interno del programma di Modena Capitale Italiana del Volontariato (capitaleitalianavolontariato.it). L'incontro è aperto dai saluti istituzionali della Prof.ssa Rita Cucchiara, Magnifica Rettrice dell'Università di Modena e Reggio Emilia, di Alberto Caldana presidente Csv Terre Estensi e Ruggero Cavani portavoce Forum Terzo Settore della provincia di Modena.