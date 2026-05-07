Un gusto di gelato dedicato a Modena Capitale Italiana del Volontariato

Una gelateria di Modena ha deciso di creare un gusto di gelato dedicato al volontariato in occasione dell’anno in cui la città è stata riconosciuta come Capitale Italiana del Volontariato 2026. L'iniziativa è promossa da un'associazione di categoria e si svolge in via Newton, nel centro della città. La scelta del sapore mira a celebrare il valore del volontariato durante questo anno speciale per la comunità locale.

Un gusto di gelato dedicato al valore del volontariato per celebrare un anno speciale per la città. In occasione di "Modena Capitale del Volontariato 2026", la gelateria Blu Vanilla di via Newton a Modena, ha deciso di aderire all’iniziativa promossa da Lapam Confartigianato di creare un gusto.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Modena Capitale italiana del Volontariato, Stefano Zamagni in convegno per parlare di Economia Sociale Leggi anche: Ufficiale la candidatura di Verona a Capitale Italiana del Volontariato 2027 Una raccolta di contenuti Estate 2026, caramelle e biscotti ispirano le nuove tendenze del gelato: con Tonitto 1939 arrivano i gelati Cubik Elah e GrisbyIl gelato si conferma uno dei protagonisti assoluti dell’estate italiana, anche alla luce di un mercato particolarmente solido: in Italia si vendono circa 3 miliardi di porzioni di gelato confezionato ... comunicati-stampa.net Baci® Gelato, il nuovo universo di gusto firmato FroneriRoma, 6 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Dal gusto di Baci® nasce Baci Gelato, la novità firmata Froneri. Dal bisogno dei consumatori di gelato di vivere ... iltempo.it