Allarme sifilide anche in Italia boom di casi tra gli adolescenti Le raccomandazioni degli esperti

In Italia si registra un aumento di casi di sifilide, con un incremento significativo tra gli adolescenti. La malattia, spesso considerata superata, sta tornando a essere un problema di attualità. Gli esperti segnalano un boom di diagnosi e stanno pubblicando nuove raccomandazioni per fronteggiare questa risalita. La situazione ha suscitato attenzione tra le autorità sanitarie, che monitorano attentamente l’andamento dei contagi.

La sifilide, considerata una malattia di altri tempi e ormai scomparsa, torna a riaffacciarsi e lo fa con numeri in crescita, non solo all'estero. L'ultimo allarme in ordine di tempo è stato rilanciato dall'infettivologo Matteo Bassetti, alla luce delle crescenti infezioni che non riguardano solo Paesi come quelli del Sud America (in particolare il Perù ), dove la malattia sessualmente trasmissibile sta creando problemi anche alla sanità pubblica. L'allarme sifilide lanciato da Matteo Bassetti. Una sifilide non curata, infatti, "può fare problemi", ha sottolineato il direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova.