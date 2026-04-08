Approvato il regolamento per l' istituzione del garante cittadino dei diritti dei detenuti

Da cataniatoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio comunale ha approvato un nuovo regolamento che istituisce il garante cittadino dei diritti dei detenuti, una figura autonoma incaricata di monitorare le condizioni di vita delle persone in carcere. La decisione rappresenta un passo formale nel riconoscimento di questa figura, che avrà il compito di vigilare sul rispetto dei diritti all’interno delle strutture detentive. La delibera è stata approvata durante una seduta consiliare recente, con il voto favorevole della maggioranza.

Catania compie un passo avanti sul fronte dei diritti con l’approvazione, da parte del Consiglio comunale, del regolamento per la disciplina dell’istituzione della figura del garante cittadino dei diritti dei detenuti, figura autonoma chiamata a vigilare sulle condizioni di vita delle persone. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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