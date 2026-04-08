Approvato il regolamento per l' istituzione del garante cittadino dei diritti dei detenuti

Il Consiglio comunale ha approvato un nuovo regolamento che istituisce il garante cittadino dei diritti dei detenuti, una figura autonoma incaricata di monitorare le condizioni di vita delle persone in carcere. La decisione rappresenta un passo formale nel riconoscimento di questa figura, che avrà il compito di vigilare sul rispetto dei diritti all’interno delle strutture detentive. La delibera è stata approvata durante una seduta consiliare recente, con il voto favorevole della maggioranza.

Catania compie un passo avanti sul fronte dei diritti con l’approvazione, da parte del Consiglio comunale, del regolamento per la disciplina dell’istituzione della figura del garante cittadino dei diritti dei detenuti, figura autonoma chiamata a vigilare sulle condizioni di vita delle persone. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Caltagirone, il Garante dei Diritti dei Detenuti: primo regolamento approvatoIl comune di Caltagirone ha approvato il regolamento per l’istituzione del Garante dei diritti dei detenuti, un organo monocratico che dovrà operare... Leggi anche: “Spostare i detenuti in 41-bis in Sardegna è una violazione dei diritti umani”, la garante dei detenuti contro il piano Delmastro Temi più discussi: Approvato Regolamento sulla rottamazione delle tasse comunali; Noventa, Approvato il regolamento per i plateatici in via Piave; Consiglio comunale, approvata all’unanimità l’adozione alla variante al Regolamento urbanistico per realizzare una nuova rotatoria sulla strada regionale 435; Approvato il regolamento per l'istituzione del garante cittadino dei diritti dei detenuti. Catania, approvato Regolamento per istituire Garante dei detenuti. CISAL: Passo importante, ma restano tante emergenze sociali da affrontareCATANIA – La città etnea compie un passo avanti sul fronte dei diritti con l’approvazione, da parte del Consiglio comunale, del Regolamento per la ... newsicilia.it Approvato il regolamento per l’intrattenimento musicale in vista delle feste di PasquaRimane confermata la divisione in zona A e in zona B, con restrizioni orarie rispetto al 2025, soprattutto per i locali sprovvisti di fonometro ... ravennaedintorni.it Mentre procedono gli stati di avanzamento del primo lotto, approvato il progetto per il secondo lotto di lavori al tunnel di Collemaggio verso Piazza Duomo. - facebook.com facebook Approvato in Consiglio dei Ministri il credito d’imposta di 30 milioni di euro, destinato a coprire le spese per l'acquisto del gasolio agricolo del mese di marzo, nella misura del 20%. x.com