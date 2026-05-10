Carcere Livorno in arrivo 16 nuovi agenti di polizia penitenziaria Il sindacato | Un piccolo passo in avanti

Al carcere di Livorno sono state assegnate 16 nuove unità di polizia penitenziaria, che hanno recentemente terminato il percorso di formazione. La notizia è stata comunicata da rappresentanti sindacali, che hanno commentato l’arrivo come un passo avanti, anche se considerano ancora insufficiente il numero di agenti rispetto alle esigenze della struttura. Le nuove assunzioni portano a un incremento del personale nel penitenziario, che continuerà a essere monitorato nelle prossime settimane.

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