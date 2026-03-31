Un nuovo provvedimento approvato dalla Knesset introduce la pena di morte in Israele per alcuni reati. Un portavoce dell’Unione Europea ha commentato la decisione definendola un “chiaro passo indietro”. La questione non ha coinvolto, invece, risposte riguardo a eventuali sospensioni o modifiche all’accordo di associazione tra Israele e l’Unione Europea.

La legge approvata dalla Knesset, il Parlamento israeliano, che istituisce la pena di morte per i terroristi, di fatto concepita per colpire i palestinesi, costituisce un “ chiaro passo indietro ” da parte dello Stato ebraico e si aggiunge al “trend negativo riguardo al rispetto dei diritti umani” in Israele. Lo ha detto il portavoce dell’Ue per gli Affari Esteri Anouar el Anouni, rispondendo ad una domanda a Bruxelles durante il briefing con la stampa. Il portavoce non ha risposto alla domanda se l’Ue abbia intenzione di sospendere l’accordo di associazione con Israele, che prevede il rispetto dei diritti umani, perché tra gli Stati membri dell’Ue su questo non c’è accordo, quindi l’Ue non può sospenderlo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pena di morte in Israele, portavoce Ue: “Chiaro passo indietro”. Ma non risponde sul possibile stop all’accordo di associazione

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