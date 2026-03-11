Carburanti costi record I gestori degli impianti | Per noi forniture incerte

I gestori degli impianti di distribuzione di carburanti in Puglia segnalano forniture incerte e costi elevati, mentre i prezzi dei carburanti rimangono tra i più alti in Italia. Nonostante il calo significativo del prezzo del petrolio e del gas verificato ieri, le problematiche legate alle forniture continuano a incidere sui prezzi al consumo. La situazione resta sotto osservazione, senza variazioni immediate.

Il prezzo del carburante in Puglia resta tra i più alti in Italia. Il calo sostanziale del prezzo del petrolio e del gas registrato nella giornata di ieri, però, lascia aperta la porta a una ritrazione dei costi di rifornimento. Questo l’auspicio dei consumatori, ma anche di gestori pugliesi degli impianti. I pareri «Quanto accade sul prezzo alla pompa è con tutta evidenza legato ai venti di guerra e incertezza nel Medio Oriente – sottolinea Giuseppe Greco, direttore generale della salentina Camer Petroleum Europa e presidente regionale di AssoPetroli – e alla difficoltà attuale di reperimento del prodotto. Il mercato come spesso accade in situazioni simili reagisce, però, in maniera incontrollata e della paura legata al fatto di oltre un migliaio di petroliere ferme nel Golfo Persico e impossibilitate a rifornirsi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

