Milena Gabanelli lancia l’allarme truffe online | così vi svuotano il conto con i volti dei vip

Milena Gabanelli ha illustrato sul Corriere della Sera come funzionano le truffe online che usano le immagini di personaggi noti, tra cui la stessa giornalista. In queste operazioni, i malintenzionati sfruttano i volti di vip per ingannare le persone e svuotare i loro conti correnti. La giornalista ha spiegato le modalità con cui vengono condotte queste truffe, evidenziando il rischio a cui sono esposte le vittime.

La giornalista Milena Gabanelli ha spiegato sul Corriere della Sera le dinamiche di una truffa online per la quale vengono sfruttati i volti di personaggi noti – tra cui il suo – e nella quale, purtroppo, possono cadere molte persone. Tutto può iniziare con un finto articolo di una testata autorevole, come la Repubblica, che riporta un’intervista mai avvenuta a Milena Gabanelli nel salotto di Bruno Vespa a Porta a Porta. In questa narrazione distorta, la giornalista viene ritratta mentre accusa l’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo di nascondere agli italiani la verità su investimenti miracolosi in criptovalute, descritti come altamente redditizi ed esentasse.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Milena Gabanelli lancia l’allarme truffe online: così vi svuotano il conto con i volti dei vip Notizie correlate Ancona e Pesaro, allarme truffe: “matematici” svuotano le casse con un ingegnoso raggiro sul conto.Ancona e Pesaro sono state teatro di una truffa particolarmente sofisticata, soprannominata “truffa dei matematici”. La truffa del pedaggio: così svuotano il conto correnteSta circolando una nuova truffa tramite SMS che sfrutta il nome di Autostrade per l’Italia. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Truffe online con i volti noti: così i finti investimenti svuotano conti e fiducia. Brigitte Bardot arrivo senza trucco, capelli sciolti, bellissima. Non mi degnò di uno sguardo. Mentre parlavo non mi ascoltava, parlava col gatto…: il (bel) ricordo di ...Milena Gabanelli firma sul Corriere un ricordo di Brigitte Bardot, un ricordo che inizia a Saint Tropez, un posto dove BB viene in mente spesso, oggi e anche domani, probabilmente per sempre. Non è ... ilfattoquotidiano.it Gabanelli: Nessuno riuscirà a intimidirli, il messaggio di solidarietà a RanucciMilena Gabanelli, curatrice della rubrica di Dataroom, ha rivolto un appello forte dopo l’attentato all’auto di Sigfrido Ranucci: «Sappiate una cosa, voi che avete messo quella bomba: nessuno potrà ... la7.it