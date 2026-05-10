Caravaggio piange don Perdomini | folla per l’ultimo saluto al decano

Una grande folla si è radunata per l’ultimo saluto a un decano della chiesa, conosciuto per aver segnato profondamente il suo territorio tra il 1954 e il 1973. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di commozione, con molte persone che hanno ricordato il suo ruolo sia come parroco che come docente a Milano. Tra i presenti, amici, colleghi e fedeli hanno reso omaggio alla sua lunga attività pastorale e professionale.

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? Domande chiave Chi erano le persone che hanno segnato la sua storia tra il 1954 e il 1973?. Come ha unito il ministero del parroco alla carriera di docente a Milano?. Perché la sua scomparsa tocca le radici sociali di tutta la città?. Quale sfida attende ora la parrocchia per mantenere viva la sua eredità?.? In Breve Esequie presiedute dai vescovi Antonio Napolioni e Dante Lafranconi con il vicario Mascaretti.. Servizio pastorale a Caravaggio svolto dal sacerdote tra il 1954 e il 1973.. Presenza del sindaco Claudio Bolandrini e di numerosi parrocchiani alla chiesa dei Santi Fermo e Rustico.. Esperienza accademica e insegnamento filosofico svolti dal defunto presso la città di Milano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caravaggio piange don Perdomini: folla per l’ultimo saluto al decano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ponticelli piange Fabio: folla oceanica per l’ultimo saluto al giovaneIl rione Ponticelli si è stretto intorno al dolore per il funerale di Fabio Ascione, il giovane di 20 anni la cui vita è stata spezzata il 7 aprile... Folla per l’ultimo saluto a don Marcello VandiAi funerali di don Marcello Vandi nella chiesa parrocchiale di Rocca San Casciano, hanno partecipato lunedì scorso tre vescovi, venti sacerdoti e...