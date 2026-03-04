Folla per l’ultimo saluto a don Marcello Vandi

Ai funerali di don Marcello Vandi nella chiesa parrocchiale di Rocca San Casciano, hanno partecipato lunedì scorso tre vescovi, venti sacerdoti e varie centinaia di persone non solo di Rocca e della valle del Montone, ma anche di Forlì e di tutta la diocesi di Forlì-Bertinoro. Questa grande partecipazione corrisponde a quello che un giorno il sacerdote e pittore don Marcello disse al vescovo Livio Corazza, che lo ha riferito all'omelia: "Ho cercato sempre di fare con la gente un cammino umano, sociale, cristiano e di far conoscere loro il Vangelo che fa scoprire un Dio amore, che valorizza la persona umana e che dà senso alla vita". La messa...