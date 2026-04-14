Ponticelli piange Fabio | folla oceanica per l’ultimo saluto al giovane

Nel quartiere di Ponticelli, si è svolto il funerale di Fabio Ascione, un giovane di 20 anni ucciso il 7 aprile scorso in seguito a una sparatoria avvenuta davanti a un locale. La cerimonia ha visto una folla numerosa radunarsi per dare l'ultimo saluto al ragazzo, che ha lasciato amici e familiari sotto una pioggia di lacrime. La zona è rimasta coinvolta in un’atmosfera di forte cordoglio.

Il rione Ponticelli si è stretto intorno al dolore per il funerale di Fabio Ascione, il giovane di 20 anni la cui vita è stata spezzata il 7 aprile scorso in seguito a una sparatoria avvenuta fuori da un locale. La cerimonia, tenutasi questa mattina martedì 14 aprile presso la chiesa dei Santi Pietro e Paolo, ha la partecipazione di una folla oceanica che ha circondato la famiglia, trasformando il commiato in un momento di collettiva espressione di lutto per l’intera zona est di Napoli. Il volto di un ragazzo e la decisione della Questura. L’atmosfera all’interno del luogo di culto è stata segnata dal pianto inconsolabile di Rita, la madre del ventenne, che ha occupato il primo banco insieme ai parenti e agli amici della stessa età del defunto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ponticelli piange Fabio: folla oceanica per l’ultimo saluto al giovane Ponticelli, in centinaia per l’ultimo saluto a Fabio Ascione: “Non possiamo parlare di fatalità”È il cardinale Don Mimmo Battaglia ad aprire i funerali di Fabio Ascione, il 20enne ucciso per errore in via Miranda da un colpo di pistola la notte... Sassari piange Roberta: l’ultimo saluto a una giovane scomparsa a 33 anniLa comunità di Sassari si è raccolta oggi, 12 aprile, presso la chiesa parrocchiale di San Vincenzo per dare l'ultimo saluto a Roberta Proietti,...