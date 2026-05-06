Fiori messaggi e peluche per Sirin e Caterina | il dolore nel luogo in cui le studentesse hanno perso la vita

Si avvicina il momento dell’ultimo saluto per le due studentesse che hanno perso la vita in un incidente avvenuto in viale dell’Appennino a Forlì. Fiori, messaggi e peluche sono stati lasciati nel luogo dell’incidente da amici e conoscenti, creando un omaggio spontaneo e raccolto. La strada è stata raggiunta da persone che hanno espresso il loro cordoglio nel rispetto del dolore delle famiglie delle vittime.

Si avvicina il momento dell'ultimo saluto per le due giovani morte nel tragico incidente mortale in viale dell’Appennino a Forlì. Lì hanno perso la vita Caterina Romualdi (23 anni) e Sirin Jaziri (26 anni, di Ravenna). All'ospedale Morgagni-Pierantoni si è aperta la camera ardente per Caterina.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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