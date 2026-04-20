almeno otto bambini hanno perso la vita in una sparatoria in louisiana

Nella città di Shreveport, in Louisiana, si è verificata una sparatoria che ha causato la morte di almeno otto bambini. Oltre alle vittime, alcune persone sono state ferite durante l'evento. La polizia sta indagando sulle circostanze dell'incidente, che ha sconvolto la comunità locale. Non sono stati ancora resi noti dettagli aggiuntivi riguardo ai responsabili o alle motivazioni dell'episodio.

Almeno otto bambini sono morti e diverse persone sono rimaste ferite in seguito a una sparatoria avvenuta nella città di Shreveport, in Louisiana. La polizia locale ha dichiarato che le vittime sarebbero minori di età compresa tra i diciotto mesi e i quattordici anni. Due donne sarebbero state colpite alla testa, ma sono sopravvissute, mentre una terza persona, probabilmente un ragazzino, ha riportato delle ferite dopo essersi lanciata da un tetto. Sparatoria in Louisiana: il presunto responsabile è stato ucciso dalla polizia. Wayne Smith, capo della polizia di Shreveport, ha rivelato che il presunto assassino è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco dalle forze dell’ordine, dopo aver tentato di rubare un’auto.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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