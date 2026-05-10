Nella giornata di ieri, in piazza Venezia si è verificata una rissa tra circa trenta persone, che ha causato il blocco della strada e sei feriti. Nonostante il numero elevato di partecipanti, non sono stati segnalati interventi immediati delle forze dell’ordine. Durante l’alterco, alcuni coinvolti hanno utilizzato spray urticante e bottiglie rotte, contribuendo a intensificare il caos nella zona. La vicenda resta sotto indagine da parte delle autorità.

? Punti chiave Come hanno fatto trenta persone a bloccare la strada senza interventi?. Perché gli aggressori hanno usato spray urticante e bottiglie rotte?. Chi sono i responsabili tra i minorenni coinvolti nella rissa?. Quali sono le reali motivazioni dietro il pestaggio del giovane?.? In Breve Rissa avvenuta 10 maggio vicino alla discoteca Deus in piazza Venezia.. Circa 40 persone coinvolte tra cui diversi minorenni e stranieri.. Aggressori hanno usato spray urticante e bottiglie rotte contro il giovane.. Sei feriti con traumi facciali, alla schiena e alla testa.. Sei persone sono rimaste ferite a seguito di una violenta aggressione avvenuta in piazza Venezia intorno alla mezzanotte tra ieri e oggi, 10 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos in piazza Venezia: rissa tra decine di persone, 6 feriti

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