Lo sta mordendo Follia in campo caos totale durante la partita

Durante la partita tra Celta Fortuna e Racing de Ferrol, un giocatore è stato morso da un avversario, scatenando il caos tra i tifosi e i giocatori. La scena ha provocato scompiglio nello stadio e ha interrotto il match per alcuni minuti. I responsabili hanno cercato di calmare gli animi mentre gli steward intervenivano sul campo. La polizia è stata chiamata per gestire la situazione e mettere fine alla rissa.

Follia e tensione nella terza divisione spagnola, dove il Celta Fortuna ha espugnato l'A Malata battendo 2-1 il Racing de Ferrol. Protagonista assoluto del match Álvaro Marín, autore di una doppietta decisiva che ha regalato tre punti pesantissimi alla squadra riserve del Celta Vigo. La partita si è infiammata fin dai primi minuti. All'8', il Racing era passato in vantaggio con Álvaro Ramón, approfittando di un grave errore difensivo di Adrià Capdevilla e Coke Carrillo. Un avvio shock per il Fortuna, costretto subito a rincorrere davanti al pubblico di casa. Pochi istanti dopo è accaduto l'episodio che ha cambiato la gara.