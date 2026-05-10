Caos a Praga! I tifosi dello Slavia invadono il campo e aggrediscono i giocatori

Nel derby di Praga, la partita è stata interrotta quando tifosi dello Slavia sono entrati in campo e si sono scagliati contro i giocatori dello Sparta. Le scene sono state caratterizzate da un vero e proprio caos, con un intervento delle forze dell'ordine per sedare la situazione. L’incidente ha interrotto il normale svolgimento dell'incontro, che si giocava sul campo della capitale. La polizia sta svolgendo accertamenti per identificare i responsabili.

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Scene folli nel derby di Praga! I tifosi dello Slavia hanno interrotto il match per scagliarsi contro gli ospiti dello Sparta. Il colmo? I padroni di casa, avanti 3-2, erano a un passo dalla vittoria del campionato. Ora lo Slavia rischia di perdere a tavolino la partita, che è stata sospesa, e veder allontanare la possibilità di vincere il campionato.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Caos a Praga! I tifosi dello Slavia invadono il campo e aggrediscono i giocatori ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Slavia Praga a 3 minuti dallo “scudetto” con lo Sparta, rischia di perderlo per colpa dei tifosiIl derby di Praga s'è trasformato in un girone infernale per gli incidenti provocati dalla frangia più violenta degli ultras dello Slavia. Caos durante la partita, tifosi invadono il campo: ora la squadra rischia grosso (VIDEO)Doveva essere la notte della festa per il titolo, ma si è trasformata in una delle pagine più controverse del calcio ceco degli ultimi anni. Argomenti più discussi: Slavia Praga-Sparta Praga, i tifosi invadono il campo a pochi minuti dal titolo: gara sospesa e caos; Caos nel derby di Praga, tifosi invadono il campo, partita sospesa e titolo Slavia a rischio; Caos a Praga: invasione di campo e titolo a rischio per lo Slavia – VIDEO; Highlights Serie A: Sassuolo-Milan 2-0: gli highlights Video.