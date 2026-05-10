Slavia Praga a 3 minuti dallo scudetto con lo Sparta rischia di perderlo per colpa dei tifosi
Nel derby di Praga, lo Slavia si trova a pochi minuti dalla conquista dello scudetto contro lo Sparta, ma la partita è stata segnata da episodi di violenza causati da alcuni ultras della squadra di casa. Gli scontri tra tifoserie si sono protratti per diversi minuti, creando un clima teso e pericoloso all’interno dello stadio. La polizia ha intervenuto per disperdere i gruppi più agitati, mentre le autorità sportive stanno valutando eventuali sanzioni.
Il derby di Praga s'è trasformato in un girone infernale per gli incidenti provocati dalla frangia più violenta degli ultras dello Slavia. Nel finale, sul 3-2 per lo Slavia e con un titolo quasi matematico, è successo di tutto. E adesso sta per arrivare la stangata che cambia tutto a livello sportivo.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Olly smentisce la “dieta imposta dallo staff” e spiega: “Sto bene con il mio corpo perché lo voglio io”Secondo alcuni gossip, Olly sarebbe stato "messo a dieta dal suo management" dopo "aver preso qualche chilo".
L’avvocato Viola: “I tifosi dell’Inter ad oggi stiano tranquilli, possono festeggiare lo Scudetto”Abbiamo sentito in esclusiva a Fanpage l'Avvocato Luca Viola, esperto di diritto sportivo, che ha smontato il caso mediatico per restituire una...