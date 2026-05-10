Slavia Praga a 3 minuti dallo scudetto con lo Sparta rischia di perderlo per colpa dei tifosi

Da fanpage.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel derby di Praga, lo Slavia si trova a pochi minuti dalla conquista dello scudetto contro lo Sparta, ma la partita è stata segnata da episodi di violenza causati da alcuni ultras della squadra di casa. Gli scontri tra tifoserie si sono protratti per diversi minuti, creando un clima teso e pericoloso all’interno dello stadio. La polizia ha intervenuto per disperdere i gruppi più agitati, mentre le autorità sportive stanno valutando eventuali sanzioni.

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Il derby di Praga s'è trasformato in un girone infernale per gli incidenti provocati dalla frangia più violenta degli ultras dello Slavia. Nel finale, sul 3-2 per lo Slavia e con un titolo quasi matematico, è successo di tutto. E adesso sta per arrivare la stangata che cambia tutto a livello sportivo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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