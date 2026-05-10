Il tecnico della squadra ha valutato il rendimento in campionato con un voto di 6.5. Ha aggiunto che ci sarà tempo per discutere del futuro, ma solo dopo la conclusione della coppa. Ha inoltre precisato che alcuni aspetti devono essere compresi meglio, senza entrare troppo nei dettagli. La squadra si sta preparando per le prossime partite, mentre si attendono eventuali decisioni sul proseguimento della stagione.

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© Juventusnews24.com - Canzi: «Campionato da 6.5, qualcuno però deve capire una cosa. Futuro? Rifletteremo dopo la Coppa»

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