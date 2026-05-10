Cantiere fermo da 8 mesi | Liberate quella strada
Da circa otto mesi il cantiere lungo la strada 238 Valdaso è fermo, creando disagio ai residenti della zona montana. Le persone che vivono nell’area chiedono che si trovi una soluzione per riattivare i lavori e ripristinare la viabilità. La sospensione del cantiere ha portato a inconvenienti nel transito e nella vita quotidiana di chi abita nelle vicinanze. La situazione resta irrisolta da diversi mesi.
Un cantiere fermo da circa 8 mesi per un semplice ampliamento lungo la strada 238 Valdaso, i residenti di tutta l’area montana chiedono di risolvere il problema. Stiamo parlando della strada 238 Valdaso, la principale via di collegamento per molti comuni del Fermano e dell’Ascolano dalla costa fino ai Sibillini. La questione è nata circa 8 mesi fa quando la società Anas, che gestisce la principale arteria di comunicazione della vallata, ha avviato dei lavori lungo la strada, circa 800 metri di lunghezza complessiva che ricade nel territorio di Santa Vittoria in Mantenano a poche centinaia di metri dalla frazione di Ponte Maglio, per ampliare la carreggiata in un tratto dove esiste una leggera curva.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Arthur: How to Erase a Monster | Case Zero (Psychological Thriller)
Notizie correlate
Il cantiere fermo da mesi: "Gli operai han lavorato una settimana, poi son spariti lasciando la voragine"Scrivo per accendere un faro sulla situazione di degrado insostenibile in cui versano piazza Volontari Giuliani e la parte alta di Viale XX Settembre.
Il cantiere del collettore fognario fermo da mesi: "Situazione allarmante, tempi certi per il completamento dell'opera"Lo dicono i consiglieri del M5S, Randazzo e Dentici, denunciando ritardi e criticità, a partire dal crollo parziale in via Cappuccini.