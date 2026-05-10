Cantiere fermo da 8 mesi | Liberate quella strada

Da circa otto mesi il cantiere lungo la strada 238 Valdaso è fermo, creando disagio ai residenti della zona montana. Le persone che vivono nell’area chiedono che si trovi una soluzione per riattivare i lavori e ripristinare la viabilità. La sospensione del cantiere ha portato a inconvenienti nel transito e nella vita quotidiana di chi abita nelle vicinanze. La situazione resta irrisolta da diversi mesi.

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