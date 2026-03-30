Da mesi il cantiere in piazza Volontari Giuliani e sulla parte alta di Viale XX Settembre è stato abbandonato, dopo aver visto solo una settimana di lavori da parte degli operai. La zona si presenta con una grande voragine e un forte stato di abbandono, creando disagi e problemi di sicurezza per i residenti e i passanti. La situazione rimane invariata senza interventi o spiegazioni ufficiali.

Scrivo per accendere un faro sulla situazione di degrado insostenibile in cui versano piazza Volontari Giuliani e la parte alta di Viale XX Settembre. L'episodio più emblematico riguarda la voragine nella piazza: aperta all'inizio di novembre, ha visto la presenza di operai per appena una settimana. Da allora, il vuoto. Siamo ad aprile e del cantiere restano solo i disagi; degli operai, invece, si è persa ogni traccia. È accettabile che un intervento di ripristino rimanga congelato per cinque mesi in una zona così frequentata? Non va meglio percorrendo la parte alta del Viale XX Settembre, che sembra ormai una zona dimenticata... 🔗 Leggi su Triesteprima.it

© Triesteprima.it - Il cantiere fermo da mesi: "Gli operai han lavorato una settimana, poi son spariti lasciando la voragine"

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