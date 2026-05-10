Canottaggio inclusivo | Alessia Bono punta ai mondiali in Germania
Una atleta di canottaggio si sta preparando per i campionati mondiali in Germania, affrontando un percorso che ha richiesto un impegno intenso e una preparazione fisica rigorosa. Ha superato diversi ostacoli psicologici per ottenere il posto nella squadra nazionale. La sua preparazione attuale prevede diverse fasi, con allenamenti quotidiani e programmi specifici per migliorare le proprie capacità fisiche e tecniche.
? Punti chiave Come ha superato i blocchi psicologici per ottenere la maglia azzurra?. Quali sono le fasi della sua durissima preparazione fisica attuale?. Perché l'ambiente tecnico è stato decisivo per il suo successo?. Cosa deve gestire Alessia per trasformare lo sforzo in medaglia?.? In Breve Annuncio avvenuto durante il format televisivo Infoweekend trasmesso da Rlv il sabato mattina.. Preparazione fisica intensa per superare i blocchi psicologici e raggiungere l'élite mondiale.. Modello di inclusione sportiva valorizzato per il territorio di Città della Spezia.. Obiettivo prestazione tecnica sulle acque tedesche tramite allenamenti quotidiani serrati.🔗 Leggi su Ameve.eu
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