Canottaggio inclusivo | Alessia Bono punta ai mondiali in Germania

Una atleta di canottaggio si sta preparando per i campionati mondiali in Germania, affrontando un percorso che ha richiesto un impegno intenso e una preparazione fisica rigorosa. Ha superato diversi ostacoli psicologici per ottenere il posto nella squadra nazionale. La sua preparazione attuale prevede diverse fasi, con allenamenti quotidiani e programmi specifici per migliorare le proprie capacità fisiche e tecniche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui