Curling | l’Italia batte la Germania 7-5 seconda vittoria consecutiva ai Mondiali

La Nazionale italiana di curling ha ottenuto la sua seconda vittoria consecutiva ai Mondiali in corso a Ogden, negli Stati Uniti. Nella partita odierna, l’Italia ha battuto la squadra tedesca con il punteggio di 7-5. Questa è stata la quarta gara giocata dagli azzurri nel torneo iridato del 2026.

Il ghiaccio statunitense di Ogden è stato teatro oggi della quarta partita della Nazionale italiana maschile di curling, impegnata nella rassegna iridata 2026. Dopo l’affermazione ottenuta contro la compagine cinese, la Nazionale italiana maschile di curling ha consolidato il proprio percorso nel round robin superando la Germania con il punteggio finale di 7-5. Questo secondo successo consecutivo permette alla nostra Nazionale di riassestare il bilancio complessivo, portandolo a due vittorie e due sconfitte, e di posizionarsi in mezzo al gruppo, al quarto posto provvisorio, condividendo la piazza con Giappone, Scozia, Corea del Sud e la stessa Germania. 🔗 Leggi su Sportface.it

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