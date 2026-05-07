Al primo giorno dei quarti di finale dei Mondiali a squadre di tennistavolo, in corso a Londra, si sono conclusi gli incontri principali. La squadra asiatica si è qualificata per le semifinali, mentre la Germania ha superato il turno nella competizione femminile. La manifestazione vede protagonisti atleti provenienti da diverse nazioni, con partite che hanno coinvolto sia le formazioni maschili sia quelle femminili.

Il primo giorno dei quarti di finale è ufficialmente andato in archivio. I Mondiali a squadre 2026 di tennistavolo, che si stanno tenendo a Londra, stanno regalando emozioni a non finire agli appassionanti della disciplina tanto al maschile quanto al femminile. Mondiali a squadre maschili In attesa delle attesissime Corea del Sud-Cina e Brasile-Francia, incontri che andranno a determinare le semifinaliste nelle parte bassa del tabellone, il Giappone trascinato da Tomokazu Harimoto piega 3-1 la Germania andando a qualificarsi per le semifinali. A fronteggiare i nipponici vi sarà una Cina Taipei capace di estromettere la Svezia dalla competizione: 3-2 per i taipeiesi, che si sono aggrappati al talento di un Lin Yun-Ju in stato di grazia per far festa nell’impianto britannico.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tennistavolo: come sempre Asia ai Mondiali a squadre 2026. Ruggisce la Germania al femminile

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