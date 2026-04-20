Cannabis sopra al decreto sicurezza in Parlamento la protesta di Più Europa – Il video

Nella sala stampa della Camera dei Deputati si è tenuta un’iniziativa promossa da Più Europa in occasione della giornata internazionale della cannabis, il 20 aprile 2026. La protesta si è concentrata sul decreto sicurezza, con manifestanti che hanno esposto cartelli e organizzato un sit-in. L’evento ha attirato l’attenzione di alcuni rappresentanti parlamentari e media presenti in sala. Nessun incidente è stato segnalato durante l’evento.

(Agenzia Vista) Roma, 20 aprile 2026 Si è svolta, presso la sala stampa della Camera dei Deputati, l’iniziativa promossa da Più Europa in occasione della giornata internazionale della cannabis, nota come 420. L'evento ha visto la partecipazione del segretario del partito, Riccardo Magi, e della vicesegretaria Antonella Soldo, quest'ultima presente anche nella veste di coordinatrice dell'associazione Meglio Legale. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Milano, Salvini raduna i Patrioti in piazza Duomo e attacca l’Ue: «Un nuovo lockdown? No grazie». Tensioni con la polizia al contro-corteo – Il video Incentivi agli avvocati per i rimpatri dei migranti, è bufera sul dl sicurezza: «A un passo dall’Ice».🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Cannabis, protesta in Parlamento: il nuovo decreto blocca la venditaIn occasione del 20 aprile, data che a livello internazionale segna la giornata dedicata alla cannabis, esponenti di +Europa e dei Radicali Italiani... Magi (+Europa) porta cannabis alla Camera in occasione di 4/20, la giornata mondiale della cannabis – Il video(Agenzia Vista) Roma, 20 aprile 2026 Alla sala stampa della Camera celebrato il 4/20, riconosciuta a livello internazionale come la giornata mondiale... Una raccolta di contenuti Si parla di: Dl Sicurezza, fondo da 246mila euro annui per gli avvocati che favoriscono i rimpatri. Il Cnf esplode: Mai informati. Cannabis sopra al decreto sicurezza in Parlamento, la protesta di Più Europa – Il video(Agenzia Vista) Roma, 20 aprile 2026 Si è svolta, presso la sala stampa della Camera dei Deputati, l’iniziativa promossa da Più Europa in occasione della giornata internazionale della cannabis, nota c ... msn.com Cannabis sopra al decreto sicurezza in Parlamento, la protesta di Più Europa(Agenzia Vista) Si è svolta, presso la sala stampa della Camera dei Deputati, l’iniziativa promossa da Più Europa in occasione della giornata internazionale della cannabis, nota come 4/20. L'evento ha ... stream24.ilsole24ore.com