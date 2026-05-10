Il sindaco di Massa Fermana ha fatto un appello pubblico per incoraggiare l’adozione di cani senza famiglia. L’amministrazione ha avviato una campagna di sensibilizzazione chiamata ‘Diamo loro una nuova possibilità, adotta un cane’, con l’obiettivo di trovare case per gli animali che vivono nei rifugi. La campagna invita i cittadini a considerare l’adozione come una soluzione per aiutare gli animali senza casa.

L’Amministrazione di Massa Fermana lancia una nuova campagna di sensibilizzazione denominata ‘Diamo loro una nuova possibilità, adotta un cane’. Nelle ultime settimane il Comune di Massa Fermana, guidato dal sindaco Gilberto Caraceni, ha voluto lanciare una nuova iniziativa che spesso è legata ai paesi e città più grandi, ma che in questo caso ha interessato un piccolo borgo dell’entroterra. Ovvero l’ adozione responsabile di alcuni cani trovati senza padrone e senza cip a girovagare nel territorio di Massa Fermana, attualmente custoditi in una struttura per cani del territorio, in attesa di trovare una nuova casa. "Scegliere di adottare questi animali – commenta Gilberto Caraceni - significa offrire a questi animali un contesto stabile, fatto di cure, attenzioni, ma soprattutto una famiglia a cui appartenere e cui affezionarsi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cani, l’appello del sindaco: "Adottate i senza famiglia"

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