Appello e raccolta fondi per il Buoncanile | Senza ponte il rifugio per cani chiuderà

Un'associazione di volontariato di Genova ha avviato una campagna di raccolta fondi online per sostenere il proprio rifugio per cani, che rischia di chiudere a causa dell’assenza di un ponte di collegamento. La richiesta è rivolta a donatori e sostenitori, mentre si cerca di trovare una soluzione per mantenere aperto il rifugio e garantire assistenza agli animali ospitati. La campagna è stata lanciata sulla piattaforma di crowdfunding GoFundMe.

"Un ponte per il Buoncanile, per continuare a esistere". Questo il titolo di una raccolta fondi lanciata online (a questo link su GoFundMe) dall'associazione Buoncanile Odv di Genova, organizzazione di volontariato no profit nata nel 2008 con l’intento di trasformare il canile da luogo di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Sos dal rifugio per la fauna selvatica. Ora raccolta fondi e contributi pubbliciIl Comune di Montespertoli crede nella crescita del centro e nel valore che ha per tutta la zona come presidio per il recupero della fauna selvatica... Leggi anche: Il ponte di Brivio chiuderà per lavori dal 4 maggio Temi più discussi: Appello e raccolta fondi per il Buoncanile: Senza ponte il rifugio per cani chiuderà; Condannato per omicidio, il gioielliere rilancia la sua raccolta fondi: Aiutatemi; Casa distrutta a Mezzoldo da un incendio, una raccolta fondi online; Roggero, gioielliere di Grinzane, lancia altra raccolta fondi: Morte le speranze di vita della mia famiglia. Chieti calcio, Margiotta lancia una raccolta fondi su GoFundMe per pagare gli stipendiUn gesto che va oltre il campo. Francesco Margiotta, attaccante e vicecapitano del Chieti, ha deciso di esporsi in prima persona lanciando una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe per aiutare eco ... chietitoday.it Trasacco Emergency avvia una raccolta fondi per un nuovo mezzo per il trasporto disabiliTrasacco - L’associazione di volontariato Trasacco Emergency lancia un appello alla cittadinanza e a tutto il territorio della Marsica: è ufficialmente partita una raccolta fondi per l'acquisto di ... terremarsicane.it Ritrovo alle 20.30 nella cattedrale di Siena. L'appello alla partecipazione del Cardinale Lojudice - facebook.com facebook Per la Giornata mondiale del Parkinson dell'11 aprile, un appello per abbattere i divieti della legge 40, e consentire la ricerca sugli embrioni non idonei a una gravidanza. Oggi in Italia sono crioconservati senza ragione x.com